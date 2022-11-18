شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 18-11-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 18-11-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 76.55 جنيه للشراء، و79.54 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 76.28 جنيه للشراء، و79.70 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 79.45 جنيه للشراء، و79.75 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى79.45 جنيه للشراء.

79.75 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى76.55 جنيه للشراء.

79.54 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر76.61 جنيه للشراء.

79.54 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib77.14 جنيه للشراء.

79.68 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية76.28 جنيه للشراء.

79.70 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي79.48 جنيه للشراء.

79.65 جنيه للبيع.