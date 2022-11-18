شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاص أسعار النفط.. وبرنت يسجل 89.95 دولار للبرميل والخام الأمريكى 81.85 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاصها وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 89.95 للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.85 دولار للبرميل.

وأشاد وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشئون المناخ في البحرين الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) المنعقد بشرم الشيخ، متوقعًا أن يسفر عن مكاسب كثيرة وخاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها في مكافحة تغير المناخ.

وقال الوزير - في لقاء خاص مع قناة الأولى المصرية على هامش مؤتمر المناخ - "إن التمويل وتوفير التكنولوجيا ورفع القدرات للدول النامية من أهم العقبات التي تواجه مرحلة التنفيذ ، ولكن في (COP 27) أرى التزام تام من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية".

وأضاف أن مملكة البحرين وضعت على نفسها التزامات في مؤتمر "جلاسكو" بشأن قضية التغير المناخي، أولها هو الحياد الصفري في عام 2060، وثانيها الالتزام في عام 2035 بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% من خلال عدة مبادرات منها الخطة الوطنية للتشجير وزرع ما يقارب من 4 ملايين شجرة إلى عام 2035 بمعدل 140 ألف شجرة سنويا، وزيادة 4 أضعاف أشجار المانجروف وإنشاء أكبر مشتل للمانجروف في البحرين بسعة مليون شتلة.

وقال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، إن المنظمة تهدف إلى جعل صناعة النفط غير ملوثة للبيئة، موضحًا: «نهدف إلى التوعية بدور الدول الأعضاء، نحن جزء من الحل وليس المشكلة».

وأضاف الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، خلال لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أوبك جزء من حلم الحفاظ على البيئة: «نحن نرى في منظمة أوبك أن جميع أنواع الطاقة يجب أن تكمل بعضها بعضا، ولا يمكن الانتقال من مصدر طاقة إلى مصدر آخر بين ليلة وضحاها».

وتابع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»: «اليوم في مزيج الطاقة العالمي، يشكل النفط نحوا من 31% من مزيج سلة الطاقة عالميا، وإذا أضفنا الغاز، فإننا نكون قد أضفنا نحو 60% من مزيج الطاقة، ولا يمكن أن يتحول العالم من هذه النسبة الكبيرة إلى طاقات أخرى بالاستغناء عن الوقود الأحفوري بشكل عام».

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»: «يجب أن نجد حلا للحد من انبعاثات الطاقة الأحفورية والنفط والغاز، نتكلم اليوم عن الطلب على الطاقة في حدود 25% بحلول عام 2045، والنفط سيظل يحافظ على نسبة 30% بحلول عام 2045، وأوبك ليست الوحيدة في هذا الشأن، وهناك جهات عالمية عديدة تقوم بدراسات اقتصادية تتعلق بالطاقة تؤكد على هذه المعلومات».