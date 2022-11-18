شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيئى هندى: تحريك العمل المناخى فى يد الدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور تاجندر بال سنج ، ناشط بيئى من دولة الهند مشارك فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أننا نشارك فى القمة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، لحرصنا علي متابعة ردود افعال الدول المشاركة لحماية البيئة، وحماية المزارعين المتضررين من التغيرات المناخية بشكل كبير خاصة فى الهند.

أضاف إنه لابد من تحرك الدول المتقدمة والغنية لاتخاذ فعل تجاه قضايا المناخ، بعيدا عن الشعارات ومن خلال العمل فى كل القطاعات، لافتا إلى أنه على الدول المتقدمة ان تتحمل مسؤليتها، وتمضى قدما نحو تنفيذ تعهداتها بشان العمل المناخى ،وتقديم المساعدة للدول النامية ،لانها متضررة من الانبعاثات دون أن تكون سببا فيها .

وفيما يتعلق بالهند، أشار إلى أنها تعانى كثيرا بسبب التغيرات المناخية، لافتا إلى أنها تمتلك 6 آلاف كيلو متر من السواحل المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية الخطيرة، ولابد من خطوات لمواجهة المخاطر ،حيث ان مواجهتها والتحرك نحو التعامل معها ،سيكون موضع تفاؤل، وإلا ستكون الأوضاع أكثر تشاؤوما وتعقيدا .