شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: إعداد دراسة لتطوير ميناء الطور البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن إعداد دراسة لتطوير الرصيف البحري لميناء الطور، ووضع تصور للأنشطة البحرية التي تتناسب مع موقع وطبيعة الميناء، فضلاً عن استدعاء بعض الصناعات المستهدفة التي تخدم على تعزيز الميناء.

جاء ذلك خلال تفقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ميناء الطور التابع للمنطقة، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الهيئة الاقتصادية للميناء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنمية وتطوير الموانئ البحرية، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، ورفع كفاءتها وتعزيز تنافسيتها ضمن الموانئ العالمية.



وليد جمال الدين يتفقد تطوير ميناء الطور البحري

وبدأت جولته التفقدية بالاستماع إلى شرح عرض تقديمي عن تطوير ميناء الطور من اللواء خالد توفيق مدير عام الميناء، والذي تضمن خطة التطوير بعد رفع كفاءة المباني الإدارية الملحقة للميناء، وتطوير الرصيف البحري والاستفادة من موقعه الجغرافي المتكامل مع مدن جنوب سيناء.

وفي هذا السياق، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة، إن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة الأعمال والتطوير الجاري بالموانئ التابعة، للاستفادة من موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط وربطها مع قناة السويس أهم مجرى ملاحي عالمي، فضلاً عن تعزيز دورها بالتكامل مع المناطق الصناعية وخدمة المشروعات القائمة بهذه المناطق، وكذا الاستفادة من الحوافز الاستثمارية بالمنطقة، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة ضمن خطة الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ والتي تنعكس على التنمية الحقيقية خاصة الموانئ الواقعة في النطاق الجغرافي لسيناء، مما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء سيناء وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ضمن رؤية مصر 2030.



رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يستمع لشرح تطوير ميناء الطور