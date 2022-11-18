شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة الهولندية: بعثة تجارية من كبرى الشركات تزور مصر العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ليسجي شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، أنه جار الإعداد لتنظيم بعثة تجارية إلى مصر بمشاركة عدد من كبرى الشركات الهولندية ورجال الأعمال خلال العام المقبل، وذلك لاستعراض المقومات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على خلال لقائها مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لبحث تبادل الرؤى بشأن مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية لمستويات تحقق طموحات الشعبين المصري والهولندي وتصب في مصلحة اقتصادي البلدين على حد سواء.

أكدت "شرينماخر"، بحسب بيان صحفي، صادر من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وذلك باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً إلى اهتمام دوائر الأعمال الهولندية بالاستثمار في السوق المصري والذي يمثل محور تجاري وصناعي ولوجيستي هام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الوزير، إن اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين وإقامة مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية تشمل الأدوية والزراعة ومشروعات الأمن الغذائي والطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة الموارد المائية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات القائمة على الابتكار.

ولفت "سمير"، إلى أن اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي من شأنه دعم استقرار الاقتصاد القومي في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً حرص الحكومة على توفير المناخ الاستثماري المواتي لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

ونوه "سمير"، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وهولندا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو مليار و759 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و520 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 15.7%.