شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر للإسكان".. وارتفاع البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 582.913 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 310.549 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 402.173 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.981 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.710 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.623 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.743 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.69%، والعرب على 16.33%، واستحوذت المؤسسات على 39.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 447.1 ألف جنيه، 168.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.8 مليون جنيه، 243.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3482 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3499 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.