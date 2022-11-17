81 % تقدم الجهات الحكومية في قياس 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الحكومة الرقمية خلال «ملتقى الحكومة الرقمية» نتائج قياس التحول الرقمي 2022، الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية، بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.

وأحرزت الجهات الحكومية في قياس 2022 تقدما بنسبة 80.96% مقارنة بما قدمته في قياس 2021 - التاسع - بنسبة 68.80%، حيث بلغت نسبة التقدم 11.57%، وحققت61 جهة لمرحلتي الإبداع والتكامل.

ونظمت الهيئة في الرياض ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الأولى تحت شعار «نحو أفق رقمي واعد»، مشاركة عدد من الجهات الحكومية، ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محليا ودوليا، والتوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.

واستعرض محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، إنجازات المملكة الرقمية وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، منها تحقيق أفضل نتيجة تاريخية وتقدمها 12 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية 2022، بوصولها للمركز 31 عالميا، وتحقيقها المركز الأول في مجال توفير الخدمات الرقمية وتطويرها بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الالكترونية والنقالة الصادر من الإسكوا.

وأكد أهمية تطوير التنظيمات الرقمية وتعزيز التزام الجهات الحكومية من خلال عدد من المؤشرات، أبرزها مؤشر قياس التحول الرقمي «قياس»، ومؤشر نضج التجربة الرقمية «نضج»، إضافة إلى تقديم تجربة أفضل للمستفيدين من خلال رحلات حياة متكاملة وتوحيد تصاميم الواجهات الرقمية، ورفع العائد على الاستثمار في الحكومة الرقمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وشهد الملتقى عقد جلسة وزارية تحت عنوان «دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030»، بمشاركة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندرالخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

واستعرض الملتقى عدداً من المنتجات والمنصات الحكومية الرقمية، منها: نسك، وصناعي، المنصة الموحدة للسياحة، المنصة الوطنية للبيانات، خدمة النفاذ الوطني الالكتروني، المتجر البلدي، وناجز أعمال، ومنصة نقل.

واحتفى الملتقى بخمس جهات حكومية نظير حصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية لتطبيقها المنهجية الوطنية للبنية المؤسسة (NORA) المعدّة من هيئة الحكومة الرقمية؛ وهي: وزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة السياحة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الجهات التي وصلت لمرحلة الإبداع في قياس 2022







وزارة العدل



وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية



الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة



هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية



المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



جامعة القصيم



الجهات الأكثر تقدما في قياس 2022