شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة بحث موحد عن المنشآت المعتمدة في 4 قطاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت منصة «بلدي» خدمة البحث الموحد لتمكين جميع المستفيدين من البحث عن المنشآت المصنفة والمعتمدة في 4 قطاعات هي: نقـل الأثاث المنزلـي والأجهزة الكهربائيـة، المكاتب الهندسية المعتمدة، منشآت مكافحة آفات الصحة العامة، المقاولون المصنفون.

وأوضحت المنصة في بيان، أمس، أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسة من الخدمات الالكترونية التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنظيـم وضبـط التعامـل مع المنشـآت المعتمـدة، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوار المملكة.

وتتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على المنشآت المصنفة والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك خلال الدخول على خدمة البحث الموحد عبر الرابط https://apps.balady.gov.sa/Eservices/MServices/Home/Anonymous?id=190، وتعبئة البينات المطلوبة عبر خطوات بسيطة وميسرة.

يذكر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم 370 خدمة رقمية استطاعت خلالها الوصول إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم لمنصات الوزارة الرقمية.

القطاعات الـ4

