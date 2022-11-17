إطلاق خدمة بحث موحد عن المنشآت المعتمدة في 4 قطاعات

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وأوضحت المنصة في بيان، أمس، أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسة من الخدمات الالكترونية التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتنظيـم وضبـط التعامـل مع المنشـآت المعتمـدة، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوار المملكة.وتتيح هذه الخدمة إمكانية التعرف على المنشآت المصنفة والمؤهلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك خلال الدخول على خدمة البحث الموحد عبر الرابط https://apps.balady.gov.sa/Eservices/MServices/Home/Anonymous?id=190، وتعبئة البينات المطلوبة عبر خطوات بسيطة وميسرة.
يذكر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقدم 370 خدمة رقمية استطاعت خلالها الوصول إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم لمنصات الوزارة الرقمية.
القطاعات الـ4
- نقـل الأثاث المنزلـي والأجهزة
- المكاتب الهندسية المعتمدة
- مكافحة آفات الصحة العامة
- المقاولون المصنفون
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