شكرا لقرائتكم خبر فوتسي راسل تحدث الوزن الاستثماري لـ«تداول» في مؤشراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن قيام مجموعة فوتسي راسل، المزود الرائد عالميا للمؤشرات والتحليلات وحلول البيانات، بتحديث الوزن الاستثماري للمجموعة ضمن ثلاثة من المؤشرات التابعة لها.

وابتداء من تاريخ 16 نوفمبر 2022، تم تحديث الوزن الاستثماري لمجموعة تداول السعودية ضمن مؤشرات (FTSE All-World Index) و(FTSE Global Mid Cap Index) و(FTSE Emerging Index).

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الطرح الثانوي لأسهم المجموعة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، حيث أسهمت هذه الصفقة في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة وتعزيز مستويات السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة الأحد 13 نوفمبر 2022، إتمام بيع جزء من حصته في مجموعة تداول السعودية بنجاح خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع.

وباع الصندوق 12,000,000 سهم تمثل 10% من الأسهم المملوكة له في الشركة.

وبلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال وهو يعتبر ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبلغ حصة الصندوق المتبقية بعد البيع 72,000,00 سهم أو 60% من رأسمال الشركة.