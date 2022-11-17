شكرا لقرائتكم خبر السعودية للحوسبة السحابية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC Alibabab Cloud الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في المملكة، 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني، وذلك ضمن مشاركتها شريكا للبنية التحتية في فعالية «بلاك هات» الأضخم من نوعها للأمن السيبراني بالمنطقة، التي نظمت ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بمشاركة كثير من الشركات المحلية والعالمية في مجال الأمن السيبراني، خلال المدة من 15 إلى 17 نوفمبر في واجهة الرياض.

ووقعت شركة SCCC Alibaba Cloud مذكرات تفاهم مع كل من شركة Kaspersky و Fortinet و Logrhyhm وPalo Alto و A10 وF5 بهدف إيجاد سبل التعاون المشتركة لتوطين أحدث الحلول والتقنيات الرائدة في مجال الأمن السيبراني لسحابة على بابا كلاود، لتعزيز الاستفادة منها داخل المملكة، وزيادة الوعي بالتقنيات السحابية في مجال الأمن السيبراني للإسهام في تمكين عملائها وشركائها من الالتزام والامتثال بأعلى معايير الأمن السيبراني للبنية التحتية الرقمية في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحوسبة السحابية المهندس طلال البكر «إننا نسعد بمشاركة سحابة علي بابا كلاود أول وأكبر سحابة فائقة السعة بالمملكة للمرة الأولى بعد انطلاق أعمالها في المملكة في فعالية بلاك هات كشريك للبنية التحتية، ونحرص على تطبيق أعلى وأفضل معايير حماية وأمن المعلومات التي تضمن استمرارية الأعمال، وتتماشى مع تشريعات الأمن السيبراني بالمملكة، حيث تؤكد الاتفاقيات التي وقعناها مع الشركات العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني سعينا نحو الإسهام في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتعزيز أمن المعلومات، حيث ستتمكن شركات الأمن السيبراني العالمية من تقديم خدماتهم في المملكة عبر سحابة علي بابا كلاود.

وسلطت SCCC علي بابا كلاود في مشاركتها الضوء على أحدث حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، كما تشارك برعاية مسابقة «التقط العلم» كشريك للبنية التحتية وتقديم خدمات الاستضافة للمسابقة.

يذكر، أن «بلاك هات» فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، حيث تعد أحد أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقبلة للمهتمين فيه، وتأتي الفعالية للمرة الأولى في المنطقة هذا العام في الرياض؛ بهدف تبادل الخبرات، واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.

6 مذكرات تفاهم مع كل من

