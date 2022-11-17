تعاون بين الأكاديمية الرقمية وstc وiot في مجال إنترنت الأشياء

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ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد السحيم، والرئيس التنفيذي لشركة «تقنيات إنترنت الأشياء لتقنية المعلومات» المهندس عثمان الدهش.وأوضح السحيم أن الأكاديمية حريصة على توسيع الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات التقنية المتخصصة، المحلية منها والدولية، بما يخدم أهدافها الرامية إلى تطوير القدرات الرقمية للكوادر الوطنية في مجال التقنيات الحديثة والمتقدمة؛ وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى دفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع الابتكار والإبداع، فضلا عن ريادة الأعمال التقنية.
وأكد الدهش أن الاتفاقية مع الأكاديمية السعودية الرقمية ستسهم في تنمية المواهب المحلية وخلق فرص وظيفية في مجال الاقتصاد الرقمي، وستساعد المتدربين على التميز في هذا المجال، وحل مشكلات البنية التحتية الأساسية لـ «إنترنت الأشياء» وتصميم الحلول والمشاريع مثل المدن الذكية والمنازل الذكية والمدن الصناعية وغيرها الكثير.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم شراكات الأكاديمية من أجل تطوير وبناء القدرات الوطنية في مجال إنترنت الأشياء وتطبيقاتها وإسهاماتها في حل المشكلات التقنية، وتقديم نماذج عمل تسهم في رفع كفاءة الأعمال، وتسهيل حياة المستخدمين، كما تهدف إلى تحسين وتطوير المعسكرات التدريبية في المجال، إضافة إلى توظيف مخرجات المعسكرات في شركة iot squared.
وتعمل معسكرات همة الرقمية على الاستثمار في المواهب الشابة وإعداد جيل قادر على صناعة التغيير في التحول الرقمي مع ضمان المواءمة مع احتياجات سوق العمل عبر التفاعل الاستباقي مع وظائف ومهارات المستقبل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون لدعم مهارات متدربي الأكاديمية السعودية الرقمية وحديثي التخرج الباحثين عن عمل، الراغبين منهم في تطوير خبراتهم في مجال إنترنت الأشياء، مما يساعد في تعظيم كفاءة رأس المال البشري بما يتواءم مع الوظائف المستقبلية، التي تخدم متطلبات التنمية في المملكة.
الأهداف
- تطوير وبناء القدرات الوطنية في مجال »إنترنت الأشياء«
- تحسين وتطوير المعسكرات التدريبية في المجال
- إعداد جيل قادر على صناعة التغيير في التحول الرقمي
- تعزيز التعاون لدعم مهارات حديثي التخرج
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