شكرا لقرائتكم خبر ديلوكا رئيسا تنفيذيا لـ«سير» بخبرة 4 عقود في قطاع السيارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين مجلس إدارة شركة «سير» جيمس ديلوكا رئيسا تنفيذيا للشركة التي تعد أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية في المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن ديلوكا سيشرف على تطوير وتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية، تجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات المستخدمة في عالم صناعة السيارات، وبيع السيارات في السوق المحلي ومنطقة الخليج.

وذكرت الشركة أن ديلوكا يمتلك خبرة تمتد أكثر من 4 عقود في قطاع السيارات، كما تولى كثيرا من المناصب القيادية في كل من جنرال موتورز، وفين فاست.

وكان ديلوكا قام بقيادة شركة فين فاست لتصنيع السيارات كأول رئيس تنفيذي لها، حيث أنشأ أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرق آسيا، كما أدار ديلوكا قطاع التصنيع في شركة جنرال موتورز في جميع أنحاء العالم، حيث أشرف على عمليات إنتاج الشركة.

وتعد شركة «سير» مشروعا مشتركا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون Foxconn»، حيث ستحصل «سير» على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة «بي إم دبليو BMW» لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستطور شركة «فوكسكون Foxconn» النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرر أن تكون سيارات شركة «سير» متاحة للبيع خلال 2025.

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