البحر الأحمر الدولية أول شركة سعودية تنال شهادة آيزو 37000 للحوكمة الرشيدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت شركة البحر الأحمر الدولية الشركة المطورة لاثنين من المشاريع المتجددة الأكثر طموحا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و»أمالا» - أول شركة سعودية تنال شهادة آيزو 37000 للحوكمة الرشيدة في المملكة.

وتم إطلاق هذا المعيار في سبتمبر 2021، من المعهد البريطاني للمعايير (بي إس آي)، وهو المعيار الأول من نوعه في العالم الذي يقدم إرشادات حول حوكمة المنظمات، ويسلط هذا المعيار الضوء على الممارسات المُثلى للحوكمة الرشيدة التي تتجاوز تطبيقها في إدارات فردية منعزلة، إلى تبني نهج حوكمة فعّال على مستوى المنظمة بأكملها لتحقيق أهدافها على الوجه الأمثل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو: «نفخر بأن الشركة إحدى أكثر شركات التطوير العقاري المسؤولة في العالم، حيث تحتل الالتزامات والاعتبارات البيئية والمجتمعية صميم ما تقوم به، مع المحافظة على تبني نهج الابتكار على جميع الأصعدة وعلى أطر حوكمة شفافة وقوية لتوفير إمكانيات تؤدي لأفضل النتائج للإنسان والطبيعة».

وأضاف، «كون الشركة كأول شركة سعودية في المملكة تتوافق مع معايير شهادة الآيزو 37000، هو دليل حي على تميز معاييرها البيئية والمجتمعية والمتعلقة بالحوكمة، فضلا عن نهجها المبتكر الذي نسعى من خلاله لإرساء معايير جديدة للاستدامة وللسياحة المتجددة».

بدورها، أكدت رئيس الحوكمة في شركة البحر الأحمر الدولية الدكتورة مريم علي فيكتشلو، أن الشركة استثمرت منذ وقت مبكر في تأسيس حوكمة قوية، إدراكا منها للدور الحاسم الذي ستلعبه في إرساء أعلى المعايير مع مورديها والقوى العاملة لديها.

يذكر، أن خطط تطوير وجهة «البحر الأحمر» تسير وفق الخطة الزمنية المحددة للترحيب بأول زوارها في 2023، وتكثف وجهة «أمالا» الجهود المبذولة لمرحلة تطويرها للترحيب بأول زوارها في 2024.