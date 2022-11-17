شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الزراعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق خدمة طلب إخلاء الطرف للمتوفين «إخلاء طرف»، عبر النظام الإلكتروني بهدف تيسير وتسهيل التواصل مع العملاء، ووصولهم للخدمات التي يقدمها الصندوق.

وتتطلب الخدمة الالكترونية الجديدة الدخول إلى منصة الخدمات الالكترونية للصندوق، ثم تعبئة البيانات والتي تشمل رقم الهوية الوطنية للمتوفى وتاريخ الوفاة، إضافة إلى رقم صك الورثة.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب بن عبدالله الشمري، أن الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتطوير آليات خدمة العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم والتسهيل عليهم دون الحاجة لزيارة الفروع أو مراكز الخدمة، والمساهمة في تحقيق رضاهم وتحسين تجربتهم، وكذلك استمرارا في عملية تطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز أنظمة تقنية المعلومات وأتمتة العمليات، وتحقيق التميز التشغيلي للصندوق.