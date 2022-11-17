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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الخليجي شاركت في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2022 (سيجري الخليج)، الذي اختتم أعماله في الرياض، بمشاركة عدد من المتخصصين في قطاع الطاقة الكهربائية. ويهدف المؤتمر إلى التعريف بآخر التطورات في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتبادل الخبرات مع الجهات المشاركة ومناقشة قضايا قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تمكين الشبكات الخليجية من ربط الطاقة المتجددة، من خلال دعم تشغيل الشبكة المترابطة عالية الجهد في منطقة دول واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، دور هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تمكين الشبكات الخليجية من ربط الطاقة المتجددة، من خلال دعم تشغيل الشبكة المترابطة عالية الجهد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، ومشاركة احتياطيات التوليد بشكل فعال في حالات الطوارئ، وزيادة موثوقية وأمن الطاقة، مؤكدا أهمية التحضير لشبكة المستقبل المعتمدة على الطاقة المتجددة.

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