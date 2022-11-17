الملتقى العربي

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وشهدت جلسات النقاش في اليوم الثاني للمنتدى، التأكيد على أن الواقع الاقتصادي العالمي الجديد يحتم البحث عن أنماط إنتاج مستدامة بيئيا، والاستفادة من خبرات بعض الدول العربية التي حققت نموا مضطردا في هذا المجال، واعتماد خارطة طريق لمرحلة انتقالية تقود نحو اقتصاد منخفض للكربون.وشدد المتدخلون على أن الدول العربية يجب عليها استغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وتأهيل الموارد البشرية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الصديقة للبيئة، داعين إلى خلق مؤسسات عربية توكل إليها مهام دعم الاقتصاد الأخضر والدائري.
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