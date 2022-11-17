لجنة توطين

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وشملت الجولات الميدانية 36 منشأة تجارية تعمل في نشاط التموينات التجارية، حصرت خلالها 185 موظفا سعوديا يعملون في النشاط، منهم 12 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 138 وافدا من مختلف الجنسيات، كما أسفرت عن توجيه 6 إنذارات لمنشآت مخالفة، وحصر 22 وظيفة جارٍ تجهيزها لشغلها بالمواطنين.ودعت اللجنة أصحاب الأعمال إلى المسارعة في توطين الوظائف بالنشاط، تجنبا لفرض المخالفات بحق المتجاوزين.
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