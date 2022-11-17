شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يفتتح 4 معارض دولية لماكينات تشكيل المعادن والآلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، 4 معارض دولية كبرى، تشمل معرض ماك تك لماكينات تشكيل وتشغيل المعادن سي ان سي، ومعدات اللحام والعدد الصناعية، ومعرض هاندلينج اكسبو لمعدات المناولة، تجهيزات المخازن، الأوناش والروافع، ومعرض ايرتك لتكنولوجيا الهواء المضغوط والكومبريسورات، ويصاحبهم معرض ايرث موفينج لللوادر والمعدات الثقيلة، وقد شارك فى فعاليات الافتتاح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وتعقد هذه المعارض التى تنظمها شركة انترناشيونال فيرز جروب IFG تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 1200 من كبرى العلامات التجارية الرائدة، ومن المتوقع حضور ٢٠ ألف زائر متخصص من مختلف القطاعات الصناعية.

وقال الوزير إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية الواعدة التي توليها الوزارة اهتماماٌ كبيراً خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده هذا القطاع والذى تعكسه جودة المنتجات الهندسية المنتجة محلياً، وكذا معدلات تصديرها للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أهمية هذه المعارض المتخصصة في تقديم تكنولوجيات وتطبيقات صناعية متطورة تظهر لأول مرة في السوق الصناعية بمصر و بصفة خاصة في مجال تصنيع الماكينات والالات ، وهو الامر الذى يحقق رؤية وخطة الوزارة نحو توطين وتعميق الصناعة الوطنية.

وأوضح سمير أن المعارض الـ4 تعد بمثابة منصة للتواصل وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وتوسيع نطاق الأعمال وعقد شراكات وخلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات وتبادل الخبرات، مما سيسهم فى ابرام تعاقدات وصفقات تجارية كبري بين الشركات العارضة والزائرين من القطاعات الصناعية.