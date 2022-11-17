شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 17-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.





إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.





البورصة تربح 8.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.69%، والعرب على 16.33%، واستحوذت المؤسسات على 39.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 447.1 ألف جنيه، 168.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.8 مليون جنيه، 243.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3482 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3499 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.





أسهم خزينةأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 1.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، شراء الثانية مليون سهم تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 110 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 600 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.17%، شراء الخامسة مليون سهم.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 7 ملايين سهم، 500 ألف سهم، 600 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 15 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، النعيم القابضة للاستثمارات 8 آلاف سهم، 89.8 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات 798 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بحق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد مليون سهم.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح 544 مليون جنيه.

وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مبيعات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 وحققت الشركة أرباحًا بلغت 474 مليون جنيه.

وحققت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبلغ صافي الربح 77.4 مليون جنيه.