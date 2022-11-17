تجاوز 24.50 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه، في ختام تعاملات الخميس، ١٧ نوفمبر، مسجلا 24.42 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
بلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 24.44 جنيه للشراء 24.51 جنيه للبيع.
الدولار في بنك HSBC
بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 24.41 جنيه للشراء 24.51 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وعرض المصرف العربي الدولي سعر الدولار بحوالى 24.41 جنيه للشراء 24.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي
وطرح بنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 24.43 جنيه للشراء 24.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي
وطرح بنك فيصل الاسلامي سعر الدولار بنحو 24.43 جنيه للشراء 24.49 جنيه للبيع.