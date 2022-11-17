تجاوز 24.50 جنيها.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه، في ختام تعاملات الخميس، ١٧ نوفمبر، مسجلا 24.42 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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