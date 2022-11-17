شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 17-11-2022.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تربح 8.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.69%، والعرب على 16.33%، واستحوذت المؤسسات على 39.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 447.1 ألف جنيه، 168.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.8 مليون جنيه، 243.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3482 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3499 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.118 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 11.32%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 9.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.24%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 27.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.16%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.19%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 113.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.26%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 41.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.08%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.462 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.35%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.387 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.25%.