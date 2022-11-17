شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق المال السعودية والإماراتية والقطرية بختام الأسبوع.. وصعود الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.22 نقطة ليغلق عند مستوى 11142.02 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.32% خاسرًا 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3333.54 نقطة، ونزل مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.659% خاسرًا 68.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10389.42 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.08% رابحًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.95 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% خاسرًا 9.22 نقطة ليغلق عند مستوى 11142.02 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.02% رابحًا 190.57 نقطة ليغلق عند مستوى 18838.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.5 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.64%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاعات البنوك، والتطبيقات وخدمات التقنية، والإعلام والترفيه بنسبة 0.24%، 0.23%، 0.21%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.96%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاعي النقل، والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، 0.53%، على التوالي.

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 5.32%، ثم سهم "الآمار" بنسبة 4.80%، وتراجع 93 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 4.73%، ثم سهم "نقي" بنسبة 3.61%، ثم سهم "مجموعة تداول" بنسبة 3.48%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 401.1 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.32% خاسرًا 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3333.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 372 مليون سهم محققة ما قيمته 470.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 8822 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.08%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.17%، 0.15%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاعي النقل، والعقارات بنسبة 0.29%، 0.2%، على التوالي.

وزاد 14 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.49%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.06%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.50%، ثم سهم هيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 58.5 مليون ورقة بقيمة 81.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.659% خاسرًا 68.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10389.42 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.455 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 547 مليون سهم، بقيمة 2 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.94%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 2.98%، ثم قطاعي الصناعات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.82%، 1.21%، على التوالي.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 14.06%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 12.35%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 7.77%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.6%، ثم سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 3.41%، فيما تصدر سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 301.3 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.63% خاسرًا 77.95 نقطة ليغلق عند مستوى 12213.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.3 مليون سهم بقيمة 488.1 مليون ريال عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.28%، يليه قطاعي الاتصالات، والنقل بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 9.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7610.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحًا 8.31 نقطة ليغلق عند مستوى 8523.25 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 12.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5694.21 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% رابحًا 9.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5849.66 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.7 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10448 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.06%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاعي التأمين، والبنوك بنسبة 0.35%، 0.09%، على التوالي.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% رابحًا 1.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1864.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 598.5 ألف دينار بحريني.

وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة نمو 150.37% مدفوعًا بصعود سهم بي إم إم آي بنسبة 7.69%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.5%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 4.11% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.85%.