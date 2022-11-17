شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها التعبئة والتغليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.6%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2.9%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 1.5%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وزد قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%.

كما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، يليه قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.8 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.69%، والعرب على 16.33%، واستحوذت المؤسسات على 39.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 30.2 مليون جنيه، 447.1 ألف جنيه، 168.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.8 مليون جنيه، 243.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3482 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3499 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1239 نقطة.