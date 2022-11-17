شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة التخطيط يستعرض أهداف وملامح مبادرة "القرية الخضراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة في جلسة "مشروع التنمية الريفية: دراسة حالة المجتمع الأخضر في قرية فارس بأسوان"، بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، د.صلاح الحجار رئيس الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، م. سارة البطوطى رائدة الأعمال وسفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، إليزابيث تشيج رئيس الشبكة الإقليمية الأفريقية للمجلس العالمى للمباني الخضراء، والمنعقدة خلال فعاليات يوم الحلول الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.

وقدم د.جميل حلمى، عرضاً موجزاً عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، الذي يعد أكبر وأضخم مشروع تنموي تشهده الدولة المصرية في العصر الحديث، سواء من حيث التمويل وحجم المستفيدين، حيث يستهدف تحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات في كافة قرى الريف المصرى، ويستفيد منه 60% من المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، أن المشروع يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا تم إدراجه على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات"، التابعتين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA، منوهاً أن الاستثمارات الخضراء تمثل 30% من جملة الاستثمارات الموجهة لمشروع "حياة كريمة"، من خلال إنشاء محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، ورصف الطرق، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وغيرها.

واستعرض حلمي الملامح الأساسية لمبادرة "القرية الخضراء"، مبيناً أن هدف المبادرة يتمثل في تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، من خلال ثلاثة محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد.

وأوضح أن مبادرة "القرية الخضراء" تعكس الشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة "حياة كريمة" وشركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضرا، مشيراً إلى إصدار دليل التجمعات الريفية الخضراء، واختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، وفقاً لضوابط ومعايير معينة.

وذكر مساعد وزيرة التخطيط، أنه جارى حالياً تنفيذ 32 مشروعاً تنموياً فى قرية فارس، بتكلفة تصل إلى 610 مليون جنيه، وتصل نسبة الاستثمارات الخضراء 77% منها، بما يساهم فى تحقيق الاستدامة بشكلٍ كبير، من خلال خفض تكلفة المعيشة واستهلاك المياه والطاقة، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الدخل وتعزيز مشاركة النساء فى سوق العمل، وتوفير الخدمات الترفيهية.

ولفت حلمى إلى أن نموذج "القرية الخضراء" من المستهدف تعميمه على 175 قرية ضمن "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، والاستفادة من هذه التجربة الرائدة فى مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية".