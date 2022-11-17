شكرا لقرائتكم خبر عن 196 جهازا رقابيا عالميا تختار مصر لاستضافة مؤتمر الإنتوساى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المؤتمر الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة اجتماعه الرابع والعشرين بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي انطلقت أعماله خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، وكان الجهاز المركزي للمحاسبات شارك بفاعليات المؤتمر وجلسات جمعيته العامة بوفد رفيع المستوى برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وبعضوية المستشار محمد الفيصل يوسف نائب رئيس الجهاز ونخبة من أعضائه الفنيين والمراجعين.

وخلال اجتماعه السابق لانعقاد الجمعية العامة قرر المجلس التنفيذي لمنظمة الإنتوساي برئاسة البرازيل تعيين مصر نائبا لرئيس المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم طرح القرار على الجمعية العامة – الممثلة بنحو 196 جهازا رقابيا للدول الأعضاء بالإنتوساى – للمصادقة عليه، وأسفر التصويت عن قبول الجمعية العامة بإجماع الأراء للقرار واختيار مصر لرئاسة واستضافة المؤتمر الدولى المقبل المقرر انعقاده عام 2025.

واستعرض المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات – خلال كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة- الرؤية المصرية لاستراتيجية عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية خلال الدورة المقبلة ودورها في تعزيز الاستدامة على مختلف محاور التنمية ودعم الصوت العالمي للإنتوساى، ووجه الشكر لأعضاء الجمعية العامة على نتائج التصويت مرحبا باستضافة مصر للانتوساى 25، واستكمل رسالته إلى الجمعية العامة بعرض فيلم تسجيلي أبرز القيم الحضارية للدولة المصرية منذ فجر التاريخ ومكانة الجهاز المركزي للمحاسبات على المستويين الإقليمى والدولى، ودوره الرقابى في إنجاح ما تم استعراضه – خلال الفيل – من مشروعات قومية عملاقة منذ عام 2014 على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وعقد المستشار هشام بدوى، على هامش اجتماعات المؤتمر، العديد من اللقاءات الثنائية برؤساء الأجهزة النظيرة بالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وبعض الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، حيث تناولت اللقاءات سبل دعم التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المهنية ذات الصلة بالرقابة على أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.