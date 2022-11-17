شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام الأسبوع.. والمؤشر الرئيسى يتجاوز مستوى 12500 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 821.742 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 12515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2388 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3482 نقطة.