شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تطلق أول صندوق مصرى للاستثمار فى مشروعات الكربون EgyCOP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP، وذلك خلال فعاليات "يوم الحلول" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة.

وفي بداية كلمتها؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أن EgyCOP تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، مشيرة إلى انها تعد مثال حي على رؤية رئاسة COP لهذا العام "معًا من أجل التنفيذ" لأنها تمثل خطوة ملموسة إلى الأمام نحو التعاون في تنفيذ الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد عالمنا في مكافحة تغير المناخ.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه مع هذا الإطلاق، فإن مصر وأفريقيا سيكون لهم دور أكبر في الاستثمار في موازنة الانبعاثات، مشيرة إلى امتلاك مصر مجموعة متنوعة من المشروعات المؤهلة التي يمكن أن تساعد في الحد من انبعاثات الكربون، في قطاعات النقل والطاقة والنفايات الصلبة والتنوع البيولوجي.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أن EgyCop توفر مساحة وظيفية أكبر للإفراج عن الأموال العامة نحو مشروعات التكيف، خاصة في إطار السياق الحالي لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي ومحدودية الموارد المالية.

وقالت السعيد إن هناك تكامل واضح بين الهدف الرئيسي لـ EgyCOP وإطلاق EGX Carbon Market خلال يوم التمويل الأسبوع الماضي، حيث أنها تقدم أيضًا أول شركة استثمار مباشر تعمل في أسواق الكربون التطوعية، مشيرة إلى أن هذا التقاطع في العمل والمبادرات بين صانعي السياسات والقطاع الخاص تؤكد التزام مصر باتخاذ خطوات تحويلية نحو العمل المناخي.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن دمج أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في المعايير المستخدمة من قبل المعيار الذهبي في قياس خفض الانبعاثات التي يمكن التحقق منها، سيكون له آثار ملحوظة على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، موضحة أن ذلك يعكس مواءمة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لتحقيق أهداف وغايات رؤية مصر 2030.

وفي نهاية كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تظل ملتزمة بدعم تنفيذ مشاركة القطاع الخاص ليس فقط في الاقتصاد المصري، ولكن أيضًا في القارة الأفريقية، من أجل تأثير إيجابي وقابل للقياس وملموس على المناخ.

يشار إلى أن الصندوق المصري للاستثمار في المشروعات التي تصدر شهادات الكربون EgyCOP يصل رأس ماله المرخص إلى مليار جنية مصري تمول مشروعات الشركات المصرية التي تحقق خفض للانبعاثات في مصر وتصدر لها شهادات معتمدة عالميا لموازنة الانبعاثات من مؤسسة الجولد ستاندرد السويسرية.

شهد الجزء الأول من حفل إطلاق وتوقيع EgyCOP مؤتمر صحفي بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهاني أسعد، العضو المنتدب لشركة Avanz Capital Egypt، وجمال محرم، رئيس مجلس إدارة MGM.

كما شهد الجزء الثاني حلقة نقاشية أدارها شريف الديواني، عضو مجلس إدارة MGM، وبمشاركة مارجريت إن كيم، الرئيس التنفيذي لشركة Gold Standard ، وليلى اسكندر، مؤسسة CID Consulting، ومحمد كامل، رئيس مجلس إدارة اوبشن ترافيل، وعبد الحميد بشارة، الرئيس التنفيذي لمصادر للاستشارات البيئية والاجتماعية، وبتر كاشن، رئيس الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية.