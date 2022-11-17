شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: عيد البترول مناسبة تمثل ذكرى غالية للوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة للعاملين بقطاع البترول بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين لعيد البترول ذكرى استرداد حقول بترول سيناء وعودتها الى السيادة المصرية عام 1975 والتي توافق يوم 17 نوفمبر من كل عام .

وأشار الوزير الى أن هذه المناسبة تمثل ذكرى غالية للوطن وفرصة عظيمة لكى يؤكد فيها العاملون بقطاع البترول على تواصل مسيرة العمل البترولى والاداء المتميز، مؤكداَ أن المشروعات الكبرى الناجحة التي تم تنفيذها بعقول وأيدى العاملين في قطاع البترول والغاز بجميع انحاء مصر خلال السنوات الثماني الأخيرة عززت من ثقة الدولة والمستثمرين في هذا القطاع، معرباً عن فخره واعتزازه بالعاملين وماقدموه من جهد كبير وأداء متميز مما جعلهم نموذج يحتذى به في تحويل التحديات الى نجاحات وتنفيذ خطط الدولة القومية على أكمل وجه وفى مقدمتها تحويل مصر لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول مستفيدين مما وفرته الدولة من مناخ للاستقرار وإصلاحات شاملة وبرامج تحديث وتطوير شامل نفذتها الوزارة في كافة الأنشطة البترولية.

ولفت الوزير إلى أن الحضور والمشاركة المتميزة لقطاع البترول والغاز في قمة المناخ الحالية بشرم الشيخ لأول مرة في تاريخ القمة هي رسالة إيجابية عن هذا القطاع وقدرة كوادره البشرية على العمل وفق أسس التنمية المستدامة، وأكد انننا سنضاعف الجهود لزيادة الإنتاج والتحول الرقمى وتعظيم البنية الأساسية ودعم الاستدامة البيئية خاصة وأن كوادرنا على قدر المسئولية لتحقيق تلك الأهداف بنجاح خاصة ان النتائج المتميزة وقصص النجاح التي صنعوها تمثل اكبر حافز لهم لمواصلة الجهود التي تعود بالخير والنفع على مصر.