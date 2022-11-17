شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة: استمرار حملات توعية طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شرمياه الشرب بالقاهرة الكبرى انه فى إطار اهتمام الدولة بترشيد استهلاك المياه والحفاظ مياه الشرب قام قطاع الإعلام وخدمة العملاء بتنفيذ ندوات لتوعية طلاب المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة شملت إدارات وسط التعليمية، إدارة روض الفرج التعليمية، إدارة مصر الجديدة، إدارة الساحل التعليمية، وذلك للحفاظ على ترشيد المياه وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع استخدام مياه الشرب حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الندوات 10000 طالب .

وأضاف أنه فى إطار تدعيم التواصل مع المواطنين، قامت إداراتى استطلاع الرأي والمشاركة المجتمعية بتنفيذ استطلاعات للرأي بمناطق منشاة ناصر والمقطم ضمن الخطة الشهرية للشركة للتعرف على آراء عملائها في الخدمات المقدمة وضمان تحقيق الشفافية والمصداقية بين الشركة وعملائها، والاستفادة من مقترحات المواطنين في تطوير الخدمات المقدمة، وفي مجال المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالتواصل مع العديد من جمعيات مكتب العلم والجمعية الشرعية، والهداية فرع الزاوية الحمراء، جمعية السنابل للخدمات الاجتماعية وجمعية مصر الخير بحدائق القبة، جمعية السيدات القبطية بالزيتون، جمعية الساعون للجنة وجمعية الغرباء فرع باب الشعرية.

وأكد على ضرورة استمرار تكثيف كافة الأنشطة التي من شأنها ترسيخ مفهوم الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك مع كافة فئات الجمهور لتعزيز الممارسات الإيجابية في الاستخدام اليومي للمياه.

وقال إنه جارى استكمال تنفيذ أنشطة التوعية والحملات التي تستهدف جميع مناطق محافظة.