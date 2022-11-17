شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 1265 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب الذهب اليوم الخميس مستهل تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستوى 1265 جنيها للجرام، في حين يسجل الذهب عالمياً 1782 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1084 جنيها.

عيار 21 سجل 1265 جنيهات.

عيار 24 سجل 1446 جنيها.

الجنيه الذهب 10120 جنيها.

وأشار جورج عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة إلي أن السوق العالمي للذهب يترقب الإعلان عن تقرير الميزان التجاري باليابان، ثم مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو، لافتاً إلى أن السوق يتأثر بشكل أكبر بإعلان تقرير إعانة البطالة بأمريكا حيث يعتبر مؤشر البطالة بمثابة وسيلة لقراء وضع الاقتصاد الأمريكي وهو ما يدعم الاتجاه نحو الملاذات الآمنة في حالة ظهور نتائج اقل من المتوقع في ذلك التقرير.

وقال في تصريحات خاصة، أن السوق يشهد غدا الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، ثم تفصح بريطانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، ويختتم الأسبوع مع تقرير مبيعات المنازل القائمة بأمريكا، وهي بمثابة مؤشرات لوضع اتجاه المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير والمؤشرات لها دور في تحديد مسارات الأسواق العالمية، سواء أسواق المعادن الثمينة وكذلك أسواق وحركة الأسهم في البورصات.