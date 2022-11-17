شكرا لقرائتكم خبر عن تجارية الجيزة تبدأ السبت القادم دوره تدريبية لمزاولة التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة نائب رئيس الاتحاد العام عن تنظيم دورة تدريبية لمزاولة التصدير لمدة خمس أيام تبدأ من السبت القادم الموافق 19/11 وتنتهى الأربعاء 24/11 وذلك عبر تطبيق زووم.

وأكد ناصر على حرص مجلس إدارة الغرفة على إتاحة الفرص لتدريب اعضاء ومنتسبى الغرفه على التعامل مع الجهات الحكومية المرتبطة بعملهم حيث تشمل تعليم المتدربين لكافة القوانين والاتفاقيات والمعلومات الخاصة بالتصدير بالإضافة إلى شرح كيفية التعامل مع الجمارك وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أن المادة العلمية للدورة تراعى المعلومات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتعريف بالتجارة الدولية والاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية وماهى الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شرح القواعد المنظمة للتصديرو تعريف التصدير ومراحل تطوره وتوضيح إجراءات القيد في سجل المصدرين وتجديده مع استعراض الشروط الواجب توافرها في المصدر والعقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة علي القيد في سجل المصدرين وحالات الحصول على موافقة تصديرية .

وأكد ناصر أن من أهداف الدورة التعريف بمفهوم اللوجستيات وسلاسل التوريد ومعوقات التصدير ومدى فرض ضرائب ورسوم جمركية على الصادرات وإستراتيجيات التسويق الدولى والمخاطر والآزمات التى تواجه عمليات التصدير وطرق الحد منها ووسائل النقل.