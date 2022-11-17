شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 130ألف مشترك محمول جديد بشبكة "وى" خلال 3شهور ليصبح الإجمالي 11.87مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الشركة المصرية للاتصالات "وي"، عن ارتفاع أعداد مشتركي الهاتف المحمول لتصل إلى 11.87 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 11.74 مليون مشترك خلال الربع السابق بنسبة نمو 1%، و7.711 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 54%، ليتم إضافة 130 ألف مشترك جديد خلال 3 شهور.

وفي حين بلغ عدد المشتركين بالتليفون الثابت 11.412 مليون مشترك في نهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 10.579 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 8%، ومقابل 11.277 مليون مشترك خلال الربع السابق له بنسبة نمو 1%.

فيما بلغ عدد المشتركين بخدمة البيانات 8.610 مليون مشترك في نهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 7.690 مليون مشترك خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 12%، ومقابل 8.435 مليون مشترك خلال الربع السابق له بنسبة نمو 2%.

وفي بداية أغسطس، وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تجارية مع شركة اورنج مصر للحصول على خدمات التجوال المحلي بما يضمن للمصرية للاتصالات توفير تغطية شاملة وعالية الجودة لخدمات المحمول من الصوت والبيانات، وتمتد الاتفاقية لخمس سنوات حتى نهاية عام 2027.