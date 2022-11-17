شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية: 60 مليون يورو من ألمانيا سنويا لتمويل أنشطة المناخ بالدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها ،ستساهم بقيمة 60 مليون يورو سنوياً لتمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة السفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، وسيلوين هارت مستشار للأمين العام للأمم المتحدة الخاص للعمل المناخي والتحول العادل

وأكدت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن بلادها تستمع لأصوات الدول النامية وتتفهم معاناتها وتسعى للتعاون معها من أجل إيجاد الحلول وتنفيذها، مشددة على ضرورة أن تتعامل الدول المتقدمة بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في الدول النامية في إطار تحقيق العدالة المناخية.