البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تقترب من 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14945 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 5067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3468 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3485 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 1.3 مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، شراء الثانية مليون سهم تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 110 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 600 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.17%، شراء الخامسة مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 7 ملايين سهم، 500 ألف سهم، 600 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 15 ألف سهم، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، النعيم القابضة للاستثمارات 8 آلاف سهم، 89.8 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات 798 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 7 ملايين سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بحق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، إيرادات بلغت 2.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح 544 مليون جنيه.

وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مبيعات بلغت 8.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 وحققت الشركة أرباحًا بلغت 474 مليون جنيه.

وحققت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وبلغ صافي الربح 77.4 مليون جنيه.