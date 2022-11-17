شكرا لقرائتكم خبر عن 10% ارتفاعا بصادرات الغزل والمنسوجات خلال أول 9 أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية ارتفاع الصادرات 10% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2022 بإجمالي مليار و 229 مليون دولار، كما شهد قطاع الغزل والمنسوجات نمواً بنسبة 24% بواقع 817 مليون دولار وبلغت صادرات المفروشات المنزلية 412 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وأعلن المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية إنطلاق فعاليات الدورة السادسة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريقا – Destination Africa " خلال يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري بالقاهرة. يقوم بتنظيم المعرض سنوياً كل من المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، المجلس التصديري للملابس الجاهزة، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية.

يهدف المعرض الى التأكيد على مكانة مصر المحورية و كونها مركزاً رئيسياً بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الألياف، الغزول، الأقمشة، الملابس الجاهزة ، المفروشات المنزلية و الإكسسوارات. تلك الصناعة الإسترايتجية بمصر التى تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

كما يعد ديستنشن أفريقا المعرض الوحيد فى مصر المُتخصص فى لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير ويجمع بين أكثر من 150 من كبرى الشركات و الماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع و أكثر من 60 عارض من أكبر مصدري القطاعات النسيجية فى مصر .

و أفاد المهندس هاني سلام عضو مجلس إدارة المجلس التصديري بأن المعرض قد شهد نجاحاً متزايداً خلال دوراته السابقه، وأنه يمثل فرصة هائلة لصادرات القطاعات النسيجية للنفاذ الى الأسواق العالمية سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو إختراق أسواق تصديرية جديدة. كما يتيح الإمكانية و البيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة علي زيادة الصادرات. و يسهم أيضاً فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر و دول إتفاق أغادير فى قطاع الصناعات النسيجية و توجيهها الى الأسواق العالمية خاصة الى الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ويتوقع المجلس أن تشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية. حيث أصبح المعرض يتمتع بشهرة عالمية و ذاع سيطه بين دول أفريقيا، أمريكا، والدول الأوروبية. يتأكد ذلك من تزايد إقبال المشتريين على الحضور وصولاً الى أكثر من 950 مشترى من مختلف دول العالم خلال دوراته السابقة ليشهدوا نتاج أكثر من 30 عام من الخبرة في تصنيع و تصدير كافة المنتجات النسيجية المصرية، و لإكتشاف مهارات وقدرات العارضين من مختلف الثقافات لتصنيع الملابس والمنسوجات التقليدية.

ويقام على هامش المعرض بعض ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض مناحي الإستدامة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، وجهود المجلس بالإشتراك مع عدد من المشروعات التنموية لتمكين شركات القطاع من تطبيق معايير الإستدامة و الحفاظ على البيئة كأحد أهم العوامل للتواجد بالسوق العالمي.

وبالإضافة إلى برنامج الزيارات الميدانية للمصانع المصرية والذي يهدف الى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية فضلاً عن تبنى مبادىء الإنتاج الأنظف وممارسات الإستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.

جدير بالذكر، أن القطاعات النسيجية هى ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر و تمثل 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي، 34% من الناتج الصناعي. و تضم أكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل الى حوالي 1.5 مليون عامل.