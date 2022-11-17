شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 2.1% زيادة فى أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بيانـاً صحفيـاً بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب حيث أعلن الاتحاد العالمى للطلاب يــوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازى الألمانى بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالى إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " عودة التعليم لمساره الطبيعى وتحويل التعليم "

ومن إهم المؤشرات مايلى :

المؤشرات الإحصائية العالمية:

بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى بالمنطقة العربية 33٬4٪، بينما بلغ المتوسط العالمى 40٬2٪ وهو أقل كثيراً من أوروبا وآسيا الوسطى حيث بلغ معدل الالتحـاق بالتعلــيم العالى 74٬9٪، بينما بلغ فى أمريكا الشمالية 86٬7٪، (البوابة العربية للتنمية بيانات 2020) بينما بلغ 36٬2٪ بمصر لعام 2021/2022.

المؤشرات الإحصائية بمصر:

التعليم العالي:

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 3٬495 مليون طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 مقابل 3٬424 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 70٬9 ألف طالب بنسبة زيادة 2٬1٪.

وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 70٬1٪، بالجامعات الخاصة 6٬5٪، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 16٬3 ٪، والأكاديميـات 1٬1٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية / خاصة) 5٬2٪ ، والمعاهد المتنوعة 0٬7٪ خلال العام الدراسي 2021/ 2022.

الجامعات الحكومية والازهر:

بلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر 371 ألف طالب بنسبة 15٬1٪ من إجمالي 2٬450 مليون طالب، يليها جامعة القاهرة بعـدد 192.4 ألف طالب بنسبـــة 7٬9٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2021/2022.

الجامعات الخاصة:

بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 25 ألف طالـب بنسبة 10٬9٪ من إجمالي 228٬9 ألف طالب يليهـا جامعة 6 أكتوبر 19٬6 ألف طالب بنسبـة 8٬6٪ ، من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال

العام الدراسي 2021/2022.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة):

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 181٬4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2021/2022 مـقابل 170٬9ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي 2020/2021 بزيــادة بــلغت 10٬5 ألف طالب بنسبة زيادة 6٬2٪، وبلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬2٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬8 ٪، خلال العام الدراسي 2021/2022من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

الطلاب المقيدون بالتعليم الثانوى ( ثانوى عام ـ أزهرى ـ فنى ) :

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوى 4٬581 مليون طالب خــلال العام الدراسي2021/2022، مقابل 4٬385 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلغت 196٬0ألف طالب بنسبة زيادة 4٬5٪ .

التعليم الثانوي (العام - الأزهري):

بلــغ إجمالي الطلاب المقيـدين بالتعليم الثـانوي 2٬390مليون طالب (2٬009مليون طالب بالتعليم العــام، 381٬5 ألف طــــالب بالتعليم الأزهري) خلال الــعام الدراســي 2021/2022، مقــابــل 2٬252مليون طــــالب (1٬916 مليون طالب بالتعليم العام، 336٬4 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خـلال العام الدراسي 2020/2021 بزيادة بلـــــغت 138 ألف طالب بنسبة زيادة 6٬1 ٪.

بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالــمدارس الحكومية84٬2 ٪، بالمدارس الخاصة 15٬8٪ خـلال العام الدراسي 2021/2022، مقابل 87٬5٪ بالمدارس الحكومية، 12٬5٪ بالمدارس الخاصة خــلال العام الدراسي 2020/2021.

التعليم الثانوي الفني:

بلغ إجمالي الطـلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2٬191 مليون طـالب خلال العام الدراسي 2021/2022، مقـابل 2٬133 مليون طالب خــلال العـــام الــــدراسي 2020/ 2021 بــــزيادة بلــغت 58٬1 ألــف طــالب بنسبة زيادة 2٬7٪، و46٬7٪ نسـبة الطــــلاب المقـيـدين بالتعليـم الصناعي، 41٬3٪ بالتـعليم التجاري والفندقي، 12٪ بالتعليم الزراعي خلال العام الدراسي 2021/2022من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.