شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة فى قمة المناخ.. تخصيص سيارات لنقل ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد كبير من رواد قمة المناخ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين cop 27 في شرم الشيخ بالخدمات المتنوعة التي تقدمها القمة لمرتادى المؤتمر، ومختلف الفعاليات، من بينها توفير سيارات خاصة لخدمة المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة تساعدهم في الدخول والخروج والوصول لمختلف الفعاليات.

وتقول روان محمد وداليا ياسر وتعملان على إحدى السيارات في المنطقة الخضراء بقمة المناخ لـ"الخليج 365" أن الفكرة عبقرية، لان أناس كثيرون يحتاجون سيارات خاصة لنقلهم ونحن نقدم لهم هذه الخدمة المجانية والتي تحظى بتقدير كبير .

وأشارتا إلى أن السيارات تعمل منذ انطلاق فعاليات المؤتمر 4 سيارات تخص ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين وكبار السن ، بخلاف عشرات السيارات الأخرى المخصصة لباقى الافراد لا سيما في ظل الإقبال الكبير على فعاليات القمة، فهناك الالاف يوميا يتنقلون بين الاجنحة والقاعات، وأيضا بين المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء لمتابعة الفعاليات .

وتختتم غدا الجمعة فعاليات قمة المناخ وسط نتائج جيدة جدا وتفاؤل عالمى بمقررات القمة التي تعد من أنجح قمم المناخ على الاطلاق إن لم تكن انجحها بشهادة المشاركين .