شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة مناخ أمريكية: تعاون القطاع الخاص والحكومات يسرع وتيرة العمل المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت كيت فيلينبرج "مستشار تقنى متخصص بالعمل المناخى" من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لابد ان نتحرك ونعمل سريعا لمواجهة التغيرات المناخية وقالت باللغة العربية " إن شاء الله" وتابعت بالانجليزية نحن نستطيع فعل ذلك.

أضافت كيت لـ"الخليج 365" إنه لابد أن نحمى الارض بالتحرك والفعل السريع، لافتة أن قمة المناخ الحالية تحمل الكثير من الأموال لتمويل العمل المناخى وسنري تاثيرها بعد ذلك.

أشارت إنه من المهم ان يتم توفير الكثير من الاموال من الدول المتقدمة للعمل المناخى ومساعدة الدول الفقيرة ، وفق ما تعهدت به من قبل نحو 100 مليار دولار سنويا، وانه يمكن ان تمثل الشعوب نوعا من الضغط على الحكومات لتوفير الأموال وتنفيذ التعهدات ، بجانب تحرك برلمانات الدول الغنية فى هذا الاتجاه .

وتابعت : انا لدى طفل ولذلك انا متفائلة بمستقبل العمل المناخى، وانه لابد من دور للشركات ولمجتمع الاعمال وللمشروعات الاقتصادية فى دفع العمل المناخى بشكل كبير القطاع الخاص افضل من الحكومات وأسرع، مشيرة الى انها تامل ان تساعد الولايات المتحدة الدول النامية فى مواجهة تلك التحديات .