شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الأربعاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الأربعاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 94.14 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 86.63 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 94.26دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.509دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.352دولار للجالون.