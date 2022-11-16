أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-11-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.652 مليار جنيه.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لصناعة الكيماويات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تربح 13.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.75%، والعرب على 9.06%، واستحوذت المؤسسات على 37.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 25.7 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 612.9 ألف جنيه، 67.9 مليون جنيه، 278.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 382.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 12341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 14894 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 5044 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3450 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.

وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.





أسهم خزينةأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 400 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، شراء الثانية 300 ألف سهم تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.42% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.87%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العبور للاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 79.9 ألف سهم، 134.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 300 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبور للاستثمار العقاري، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للأسمدة والكيماويات 62.9 ألف سهم، 600 ألف سهم، 18 مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية للمنتجعات السياحية، 52 ألف سهم، 110 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 10245 سهم، مليون سهم، على التوالي.





نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح 283.9 مليار جنيه.

وحققت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 وحققت الشركة أرباحًا بلغت 998.9 مليون جنيه.