شكرا لقرائتكم خبر «BTC» تنفذ مركز المعلومات والأنظمة التكنولوجية في وجهة مسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور ل«مسار» وجهة الـ 100 مليار ريال، اتفاقية مع شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية (BTC)؛ لتنفيذ مركز المعلومات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوجهة، وتشمل الوجهة مناطق البنية التحتية وهي: واجهة مسار، ومواقف السيارات الرئيسة، والطرق المخصصة للمشاة، والطرق المتفرعة من الشوارع الرئيسة، والأنفاق والممرات السفلية للمركبات، والممرات السفلية للمشاة.

وثمن نائب الرئيس التنفيذي لشركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية (BTC)، المهندس إبراهيم الخربوش، تنفيذ المشروع مع وجهة « مسار»، موضحا أهمية البنية التحتية لبناء الجيل الرابع من الذكاء الاصطناعي لإدارة وتشغيل المشروع، مما له الأثر على تحسين جودة الحياة للزوار والمقيمين. من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، ياسرأبو عتيق عن اعتزازه بالتوقيع مع «بعد» للاتصالات لتنفيذ المشروع، خاصة أنها تملك خبرة تزيد على ثلاثة عقود في أعمال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الساحتين المحلية والإقليمية؛ لدعم البنية التحتية الذكية للوجهة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وهو ما سينعكس تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة الزائر في مكة المكرمة.

يذكر أن وجهة مسار بمكة المكرمة، تمثل معلما عصريا ووجهة حضرية متطورة لخدمة سكان العاصمة المقدسة وزوارها، والتي تسعى دائمًا لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لزوار وسكان العاصمة المقدسة، بالاستناد إلى معايير صناعة الوجهات العالمية.