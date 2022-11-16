تعاون بين تنمية الصادرات والسعودية للشحن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، ممثلة ببرنامج «صنع في السعودية»، اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة الخطوط السعودية للشحن.

وتهدف الاتفاقية إلى الإسهام في ترويج ودعم السلع والخدمات الوطنية من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تعزيز التبادل المعرفي بتقديم برامج تدريبية، بالإضافة إلى خلق المزيد من الفرص الداعمة لاحتياجات الشركات الأعضاء في البرنامج. ووقع الاتفاقية كل من مدير عام برنامج صنع في السعودية فيصل المغلوث، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في السعودية للشحن مروان نيازي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.

وثمن الذكير الجهود المبذولة لخدمة المنتجات الوطنية دعما لمساعي «صنع في السعودية» أحد مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، الرامية إلى الارتقاء بصورة العلامة التجارية لصادرات المملكة، وجعل المنتج الوطني الخيار المفضل لدى المستهلكين محليًّا وإقليميا وعالميا.

من جانبه أوضح نيازي أن الشركة تدرك حجم المسؤولية التي تقوم بها لخدمة الصادرات السعودية وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مشيدا بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية؛ كونها تحقق التكامل بين الطرفين لخدمة القطاع الصناعي في المملكة.

وتأتي الاتفاقية كجزء من دور «صنع في السعودية» في تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.