شكرا لقرائتكم خبر 24 توصية ومبادرة لمنتدى الرياض الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد الراجحي، في ختام أعمال المنتدى أمس، صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة للمنتدى التي عقدت على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الراجحي أن من أبرز هذه التوصيات الختامية التوصية ببناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، والتوصية بتبني اختيار 10 قطاعات رئيسة الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.

وقال الراجحي إن هذه التوصيات كانت نتاج الدراسات البحثية الأربع التي أجراها المنتدى لتكون المحتوى العلمي لدورته العاشرة، ونتاج المناقشات المعمقة التي دارت حولها من قبل العديد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.

وبين أن مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سيرفع توصياته الختامية لهذه الدورة مرفقة مع الدراسات إلى المقام السامي للنظر في استفادة الجهات الحكومية المعنية منها، مشيرا إلى أن المنتدى قام خلال مسيرته عبر دوراته العشر منذ انطلاقة الدورة الأولى عام 2003، والعاشرة التي اختتمت فعالياتها أمس، بإعداد 53 دراسة خرجت بـ 332 توصية ومبادرة، خص الدورة العاشرة الأخيرة وحدها منها 4 دراسات، و24 توصية ومبادرة.

أبرز التوصيات

01 دراسة الـتحـول للاستثمارات الـجديـدة والاقـتصاد الرقمي القائم على المعرفة







تبنى اختيار 10 قطاعات رئيسة الأكثر تأهيلا للتحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.



تبني التقنيات المؤثرة التسعة لتسريع تحول القطاعات المختارة ذات الأولوية.



الزيادة السريعة في مهارات رأس المال البشري الوطني.



تعزيز نظام البحث والتطوير والمنظومة القائمة على الابتكار.



تعزيز التعاون والتنسيق بين 6 ممكنات رئيسة لتسريع التحول لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة



02 دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستيــة





ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وعلى وجه التحديد مناطق الجنوب، ومناطق الشمال الغربي والشرقي.



إعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة.



تطوير الأنظمة التشريعية.



الاستثمار في أنظمة النقل المتكاملة.



توطين صناعات السكك الحديدية.



تقديم البرامج التدريبية للموظفين والطلاب في هندسة السكك الحديدية والخدمات اللوجستية لأنظمة النقل.



03 دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، العمل الحر،العمل المرن، العمل عن بعد





تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.



تنظيم وتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط والاستفادة من منظومة أشكال العمل الجديد.



توسعة مسوح القوى العاملة والسكان، بما يشمل كل خصائص تصنيفات أشكال العمل الجديد.



تطوير ميثاق أخلاقي لمنظومة أشكال العمل الجديد.



رفع قدرات ومهارات الأفراد والمنشآت للتعامل والاستفادة من أشكال العمل الجديد.



04 دراسة أهمية توحيد القطاعات وانسجامها في تـشريـعـات إصــدار الـضرائـب والـرسوم والزكــاة وتوحــيد مرجعيــة الإصدار