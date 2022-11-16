شكرا لقرائتكم خبر 16 % زيادة في مناولة الحاويات بميناء جدة خلال أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق ميناء جدة الإسلامي رقما قياسيا جديدا بمناولة 468.5 ألف حاوية خلال أكتوبر 2022 بزيادة بنسبة 16.54% عن الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل 402 ألف حاوية.

وجسد هذا الرقم القياسي إحدى ثمار الشراكات الاستراتيجية مع خطوط الملاحية العالمية، وكفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب توافر مقومات العمل المتكاملة وكفاءة الموارد البشرية العاملة بالميناء، وتحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

كما سجل الميناء خلال أكتوبر الماضي 67.6 ألف عملية مناولة لبضائع الدحرجة (RO-RO) بارتفاع بنسبة 91.84% مقارنة بعدد العمليات المسجلة في أكتوبر 2021 البالغ عددها 35 ألف عملية، مما عكس الكفاءة التشغيلية بالميناء.

وكانت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» قد وقعت مع شركائها الاستراتيجيين عددا من الاتفاقيات بهدف رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات، وتعميق قنوات الاقتراب وأحواض الدوران والممرات البحرية، وكذلك إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر يمكنها استقبال السفن الضخمة، سعيا منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميا.

حركة ميناء جدة في أكتوبر 2022

مناولة:

