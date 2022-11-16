15 مهنة في صيانة السيارات تتطلب ترخيصا حرفيا مطلع يونيو 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 15 مهنة في مجال صيانة السيارات، تتطلب ترخيصا حرفيا، بدءا من 1 يونيو 2023م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن هناك 15 مهنة تتطلب الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بصيانة السيارات، تشمل: (فني الرديترات، ومركب زجاج المركبات، وميكانيكي السيارات، وفني خراطة المحركات، وفني فحص السيارات، وفني صيانة المركبات الخفيفة، وكهربائي السيارات، وميكانيكي الفرامل، وحداد ترميم هياكل المركبات، ومنجد المركبات، وسمكري أجسام المركبات، وميكانيكي مكيف المركبات، وعامل العزل الحراري، ودهان مركبات، ومشحم ومزيت السيارات).

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على التوعية بأهمية إصدار شهادة الترخيص الحرفي للعاملين في عدد من الأنشطة التجارية التي تشرف عليها، ابتداء من 1 يونيو 2023، إذ أصبح الترخيص أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية، وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، وذلك لتفعيل وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وحثت الوزارة المستفيدين على أهمية التعامل مع العامل الحرفي المرخص والمؤمن، خلال طلب إبراز الرخصة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة، والتعويض عن الأضرار عند وقوع الحوادث، مشيرة إلى أن الترخيص الحرفي يحقق الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء.

15 مهنة بنشاط صيانة السيارات







فني الرديترات



مركب زجاج المركبات



ميكانيكي السيارات



فني خراطة المحركات



فني فحص السيارات



فني صيانة المركبات الخفيفة



كهربائي السيارات



ميكانيكي الفرامل



حداد ترميم هياكل المركبات



منجد المركبات



سمكري أجسام المركبات



ميكانيكي مكيف المركبات



عامل العزل الحراري



دهان مركبات



مشحم ومزيت السيارات



المتطلبات





أن يعمل العامل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي



أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطـــا خاضعـــا للترخيص الحرفي



استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي حسب المهنة



الموافقات الحكومية المطلوبة





هيئة المهندسين السعوديين ( الاعتماد العلمي)



تكامل (التدريب)



شركات التأمين (الاتحاد والدرع العربي)



خطوات التقديم