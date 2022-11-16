شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-11-2022.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مصر لصناعة الكيماويات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.

البورصة تربح 13.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 800.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.75%، والعرب على 9.06%، واستحوذت المؤسسات على 37.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 25.7 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 612.9 ألف جنيه، 67.9 مليون جنيه، 278.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 382.5 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 12341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 14894 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 5044 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3450 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1238 نقطة.

وصعدت أسهم 133 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.106 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 19.10%.

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 24.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.79%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.68%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 15.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.34%.

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.141 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 31.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.73%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.082 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.86%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.215 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.57%.