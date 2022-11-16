شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد المستثمرين»: تشكيل الأعلى للاستثمار سيجذب استثمارات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور صبحي نصر، عضو اتحاد المستثمرين ورئيس اللجنة التشريعية بالاتحاد بقرار الموافقة على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن رئاسة الرئيس السيسي لهذا المجلس يعطيه القوة، ويسير بالدولة قُدمًا في تنمية الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا المجلس يضم العديد من الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف أن هذا المجلس يضم في عضويته، رئيس اتحاد الصناعات، لافتًا إلى أن هذا القرار يبعث الطمأنينة للمستثمرين، وعن صلاحيات المجلس أكد أنه يقرأ واقع الاستثمار الحالي؛ من أجل إيجاد حلولاً واقعية للمعوقات التي تواجه المستثمرين، مضيفًا: «راضين تمامًا عن تشكيل المجلس».

وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار لا يحل معوقات المستثمرين ومشكلاتهم فقط؛ إنما يُساهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية.