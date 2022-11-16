شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء نمو أرباح المصرية للاتصالات بالربع الثالث.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 2.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 7%، وبعد تحييد أثر رد المخصصات وخسائر فروق العملة يصل صافي الربح إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 40%، وجاء هذا النمو نتيجة 4 أسباب وهي:

1- حقق إجمالي الإيرادات نموًا بنسبة 32% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدعومًا بارتفاع إيرادات مشروعات الكوابل البالغة 1.6 مليار جنيه، وزيادة إيرادات خدمات البيانات بنسبة 19% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

2- حققت إيرادات كل من وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية ووحدة أعمال الشركات والمؤسسات نسبة نمو قدرها 17% و18% على الترتيب مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدعومة بالأداء المتميز في إيرادات خدمات البيانات وخدمات الصوت في ضوء زيادة قاعدة العملاء ومتوسط الإيراد عن كل عميل.

3- حققت خدمات المحمول نموًا بنسبة 34% مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق نظرًا للنمو في قاعدة العملاء بنسبة 54% عن نفس الفترة محققة نسبة أحادية مرتفعة من إجمالي نمو الإيرادات.

4- حققت إيرادات وحدة أعمال الجملة مبلغ قدره 5 مليارات جنيه بنسبة نموًا قدرها 59% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل النمو في إيرادات كافة وحدات الأعمال، حيث حققت إيرادات وحدة أعمال المشغلين نمو قدره 2% نظرًا لزيادة إيرادات البنية التحتية بنسبة 3%.

كما حققت وحدة أعمال النواقل الدولية نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لارتفاع إيرادات المكالمات الدولية الواردة بـ151 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة المكالمات وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بينما حققت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي 3.6 ضعف الإيرادات المحققة العام السابق لنفس الفترة في ضوء إيرادات مشروعات الكوابل البالغة 1.6 مليار جنيه.