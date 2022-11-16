وزارة السياحة

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ويهدف برنامج المعسكر إلى تأسيس مشاريع ريادية في القطاع السياحي وقطاعاته الفرعية، عن طريق تطوير أفكار رواد ورائدات الأعمال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة في وكالة تنمية رأس المال البشري، أطلقت المرحلة الثانية من البرنامج المكثف لمعسكر رواد السياحة، الذي يقام في 3 معسكرات بمدن جدة وأبها والخبر، لتمكين أصحاب الأفكار ورواد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي من بناء مهاراتهم الريادية، وتحويل أفكارهم إلى نموذج أولي مبتكر قابل للتطبيق وإنشاء كيان تجاري مستدام.ويهدف برنامج المعسكر إلى تأسيس مشاريع ريادية في القطاع السياحي وقطاعاته الفرعية، عن طريق تطوير أفكار رواد ورائدات الأعمال.

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