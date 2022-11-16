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وترأس الاجتماع وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية، الدكتور منصور التركي، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول المجلس، عقدوا اجتماعا عبر الاتصال المرئي، تحضيرا للاجتماع الـ (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.وترأس الاجتماع وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط وتطوير القطاع بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية، الدكتور منصور التركي، وبمشاركة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة العبري.

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